Attese positive per AppLovin

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni , tra i componenti del Nasdaq 100 , che chiude la seduta con una flessione dello 0,45%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 417,8 USD, con stop loss fissato a livello 389,9 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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