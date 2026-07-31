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Partenza positiva per Wall Street trainata da Amazon, tonfo di Apple dopo guidance deludente

Commento, Finanza
Partenza positiva per Wall Street trainata da Amazon, tonfo di Apple dopo guidance deludente
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 52.255 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 7.451 punti, sui livelli della vigilia.

In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,6%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,2%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+5,28%) e telecomunicazioni (+1,74%). Nel listino, i settori materiali (-2,86%), sanitario (-1,13%) e informatica (-0,81%) sono tra i più venduti.

Listini americani sostenuti dal balzo di Amazon (+14% dopo la trimestrale) e da un rimbalzo dei titoli sui chip. Amazon ha beneficiato della forza di AWS, cresciuta del 37% a 42,2 miliardi di dollari, con il CEO Andy Jassy che prevede ricavi annuali fino a mille miliardi di dollari "col tempo", nonostante l'aumento delle previsioni di capex a 220 miliardi (+20 miliardi). Crolla invece Apple dopo una guidance su ricavi e margini lordi sotto le attese, penalizzata da colli di bottiglia nella supply chain e dal rincaro dei chip di memoria.

Gli investitori digeriscono anche la decisione della Fed di mantenere i tassi invariati, il rallentamento del PIL USA nel secondo trimestre e il raffreddamento dell'inflazione core PCE a giugno.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Amazon (+13,65%), Alphabet (+3,28%), Caterpillar (+3,20%) e Cisco Systems (+2,76%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -9,33%.

Deludente Coca Cola, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Procter & Gamble, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.

Discesa modesta per Nike, che cede un piccolo -1,31%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Monolithic Power Systems (+17,51%), Amazon (+13,65%), DexCom (+9,72%) e Marvell Technology (+8,77%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -9,33%.

Seduta negativa per Linde, che scende del 6,17%.

Sensibili perdite per AppLovin, in calo del 3,92%.

In apnea MicroStrategy Incorporated, che arretra del 3,85%.
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