Partenza positiva per Wall Street trainata da Amazon, tonfo di Apple dopo guidance deludente

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 52.255 punti; sulla stessa linea, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.451 punti, sui livelli della vigilia.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,6%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l' S&P 100 (+0,2%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+5,28%) e telecomunicazioni (+1,74%). Nel listino, i settori materiali (-2,86%), sanitario (-1,13%) e informatica (-0,81%) sono tra i più venduti.



Listini americani sostenuti dal balzo di Amazon (+14% dopo la trimestrale) e da un rimbalzo dei titoli sui chip. Amazon ha beneficiato della forza di AWS, cresciuta del 37% a 42,2 miliardi di dollari, con il CEO Andy Jassy che prevede ricavi annuali fino a mille miliardi di dollari "col tempo", nonostante l'aumento delle previsioni di capex a 220 miliardi (+20 miliardi). Crolla invece Apple dopo una guidance su ricavi e margini lordi sotto le attese, penalizzata da colli di bottiglia nella supply chain e dal rincaro dei chip di memoria.



Gli investitori digeriscono anche la decisione della Fed di mantenere i tassi invariati, il rallentamento del PIL USA nel secondo trimestre e il raffreddamento dell'inflazione core PCE a giugno.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Amazon (+13,65%), Alphabet (+3,28%), Caterpillar (+3,20%) e Cisco Systems (+2,76%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple , che ottiene -9,33%.



Deludente Coca Cola , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Procter & Gamble , che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.



Discesa modesta per Nike , che cede un piccolo -1,31%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Monolithic Power Systems (+17,51%), Amazon (+13,65%), DexCom (+9,72%) e Marvell Technology (+8,77%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple , che ottiene -9,33%.



Seduta negativa per Linde , che scende del 6,17%.



Sensibili perdite per AppLovin , in calo del 3,92%.



In apnea MicroStrategy Incorporated , che arretra del 3,85%.

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