Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Chiusura in territorio positivo per Wall Street, sostenuta da un'inflazione in linea con le attese e dai guadagni dei titoli AI.



Tra gli indici principali, il Dow Jones si ferma a 53.770 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 7.748 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,74%); senza direzione l' S&P 100 (+0,14%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,06%), utilities (+0,53%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,47%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo secondari (-1,40%), materiali (-1,19%) e telecomunicazioni (-0,94%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Nvidia (+3,03%), Cisco Systems (+2,87%), Honeywell International (+2,27%) e Merck (+1,92%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Home Depot , che ha archiviato la seduta a -3,12%.



Scivola Microsoft , con un netto svantaggio del 2,26%.



In rosso Salesforce , che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.



Spicca la prestazione negativa di Nike , che scende dell'1,96%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Seagate Technology (+7,03%), Micron Technology (+4,92%), Lam Research (+4,72%) e Applied Materials (+4,29%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MercadoLibre , che ha archiviato la seduta a -5,76%.



Crolla Axon Enterprise , con una flessione del 5,76%.



Vendite a piene mani su Charter Communications , che soffre un decremento del 4,74%.



Pessima performance per AppLovin , che registra un ribasso del 4,68%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 13/08/2026

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,5%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 199K unità)



Venerdì 14/08/2026

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 552 punti)

16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%).

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