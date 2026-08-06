Attese positive per Scout24

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Seduta positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , tra i componenti del DAX , che avanza bene e porta a casa un +0,26%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Scout24 favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 76,4 Euro con stop loss fissato a quota 73,34 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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