Milano 9:38
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Dow Jones 5-ago
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Londra 9:38
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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,6%

Il CAC40 esordisce a 8.721,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,6%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,60%, dopo aver aperto a 8.721,14 punti.
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