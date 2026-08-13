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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,32%

Il CAC40 esordisce a 8.702,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,32%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,32%, dopo aver aperto a 8.702,54 punti.
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