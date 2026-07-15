Francia, la Banca centrale propone di aumentare il tasso del Livret A all'1,7%

(Teleborsa) - La Banca di Francia ha raccomandato di aumentare il tasso di interesse del Livret A e del Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), i principali strumenti di risparmio regolamentati utilizzati da milioni di famiglie francesi, in seguito al rialzo dell'inflazione legato al conflitto in Iran.



L'istituto centrale ha proposto di portare il rendimento dei due conti dall'attuale 1,5% all'1,7%. La raccomandazione si basa sulla formula che determina il tasso di questi prodotti, calcolata sulla media dei tassi di interesse a breve termine e dell'inflazione registrata nei sei mesi precedenti.



I dati pubblicati venerdì mostrano che l'inflazione in Francia è rallentata al 2% nel mese di giugno. Per gran parte del 2025, tuttavia, la crescita dei prezzi era rimasta al di sotto dell'1%, prima dell'impennata successiva allo scoppio del conflitto in Medio Oriente.



Secondo la Banca di Francia, fissare il tasso del Livret A all'1,7% consentirebbe di preservare il potere d'acquisto dei risparmiatori, continuando al tempo stesso a sostenere l'economia e il finanziamento degli investimenti considerati prioritari.





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