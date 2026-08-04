EGLA, Equita conferma Hold e lima il target price per limitata visibilità sui margini

(Teleborsa) - Equita ha confermato la raccomandazione Hold su Eurogroup Laminations , riducendo il target price del 3% da 1,30 a 1,25 euro per azione, dopo un secondo trimestre 2026 in linea con le attese ma con visibilità sui margini ancora limitata.



Il fatturato si è attestato a 193 milioni di euro (-7% su anno, -5% a cambi costanti), con un EBITDA rettificato di 19 milioni (-11%), penalizzato dal calo dell'automotive (-18%), solo in parte compensato dall'industrial (+10%). L'utile netto rettificato è risultato negativo per 4,6 milioni, contro un utile di 1,7 milioni nel secondo trimestre 2025.



Dalla call gli analisti di Equita hanno fatto notare che sono emersi primi segnali di ripresa nell'automotive, con pipeline e ordini in leggero aumento dopo trimestri di revisioni negative, e un verticale data center che sta diventando rilevante, atteso a circa 50 milioni di euro nel 2026 (6,5% delle vendite), da 30 milioni nel 2025, con margini stimati sopra la media. La Cina resta il principale driver di crescita nell'automotive, con margini più contenuti (7-8%) che diluiscono la redditività complessiva.



La società ha confermato la guidance 2026, attesa nella parte alta del range 700-750 milioni di fatturato, con un margine EBITDA intorno all'11% incluse compensazioni tra 5 e 10 milioni. Equita ha ridotto le stime di EBITDA 2026-27 del 3%, mantenendo l'Hold in attesa di maggiori evidenze sul recupero dei margini.

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