Commerzbank, utile netto record a 1,8 miliardi nel primo semestre

Conferma guidance e prepara nuovo buyback da 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Commerzbank archivia il primo semestre del 2026 con un utile netto di 1,8 miliardi di euro. I ricavi salgono del 7% a 6,5 miliardi. Confermati i target previsti dal piano per la fine dell'anno, con un utile netto stimato "almeno" a 3,4 miliardi.



"Abbiamo registrato un altro risultato record nella prima metà dell'anno. Cioòdimostra la forza del nostro modello di business", ha detto la ceo, Bettina Orlopp.



L'andamento dei conti è stato determinato in particolare dalla continua forte crescita dei proventi netti da commissioni, aumentati dell'8% a 2,2 miliardi. Il margine di interesse è rimasto pressochè stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a 4,1 miliardi, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse in Polonia.



Il rapporto costi/ricavi, inclusi i contributi obbligatori, è migliorato di circa 3 punti percentuali attestandosi al 53% (esclusi i contributi obbligatori: 50%), raggiungendo così il livello previsto per l'intero esercizio. A metà anno, il risultato di rischio ammontava a -344 milioni di euro, in linea con le aspettative. Il Cet1 ratio è al 14,4%, in calo rispetto al 14,6% di un anno fa.



Nel secondo trimestre i ricavi sono aumentati del 9,3% a 3,299 miliardi, con un utile netto che sfiora il raddoppio passando da 462 a 898 milioni.



A luglio, Commerzbank ha presentato richiesta per il suo prossimo programma di riacquisto di azioni proprie, per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro, che è stato già approvato dalla Bce. Lo fa sapere l'istituto di Francoforte che attende ora le ultime autorizzazioni in Germania per avviare il programma.



"Per l'esercizio 2026, la Banca intende nuovamente distribuire ai propri azionisti il 100% del proprio risultato netto", esclusi accantonamenti ed elementi straordinari. "Sulla base del proprio obiettivo di risultato netto di almeno 3,4 miliardi di euro, la banca punta a una distribuzione totale di capitale pari a circa 3,2 miliardi di euro per l'esercizio 2026. La Banca - spiega l'Istituto - continuerà ad avvalersi di una combinazione di riacquisti di azioni proprie e pagamenti di dividendi, con la componente dei dividendi che dovrebbe aumentare fino ad almeno il 50%".



Nella nota ai conti, Commerzbank ribadisce che "un risultato che crei valore con UniCredit richiede un dialogo costruttivo". La banca dedica poche righe all'offerta di Piazza Gae Aulenti che si è chiusa a luglio, riportando le parole pronunciate dalla ceo Bettina Orlopp il giorno in cui sono stati svelati i risultati (l'8 luglio). "Anche quando UniCredit deterrà la maggioranza alla prossima Assemblea Generale Annuale, non potrà decidere unilateralmente misure strutturali fondamentali. Ciò comporta una chiara responsabilità per entrambe le parti. Richiede una visione condivisa del modello di business e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder", aveva detto la top manager.



Oggi, dopo la presentazione dei conti agli analisti, Orlopp potrebbe incontrare in videocall Andrea Orcel, che con l'offerta è arrivato al 49,75% dei diritti di voto dell'istituto tedesco.









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