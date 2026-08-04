Credemholding, l'utile sale a 244,5 milioni di euro nel primo semestre
(Teleborsa) - Credemholding, società che controlla il 79,82% del capitale di Credito Emiliano, ha registrato un utile netto consolidato pari a 244,5 milioni di euro nel primo semestre 2026, +11,9% rispetto all'utile netto del primo semestre 2025 che, al netto del beneficio positivo realizzato dalla controllata Credito Emiliano derivante dalla cessione delle attività di merchant acquiring, si attestava a 218,6 milioni di euro.
```