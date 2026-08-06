XTB: utile netto 1° semestre stimato a 241,6 milioni, ricavi +78,4%

(Teleborsa) - XTB ha chiuso il primo semestre con risultati record, con un utile netto stimato di quasi 241,6 milioni di euro, di cui quasi 115,5 milioni di euro nel solo secondo trimestre. Anche i ricavi operativi hanno raggiunto il livello record di 490,7 milioni di euro (+78,4% su base annua), di cui quasi 232,9 milioni di euro generati nel secondo trimestre.



"Alla base della nostra crescita stabile c’è una formula semplice: una base clienti in continua crescita e sempre più attiva. Solo due anni fa abbiamo festeggiato il superamento del milione di clienti. Oggi il numero è quasi triplicato. Queste dimensioni dimostrano l’enorme potenziale che XTB ha ancora davanti a sé", ha commentato Omar Arnaout, CEO di XTB.



Nel primo semestre del 2026, ha acquisito oltre 703 mila nuovi clienti (+94,5% su base annua), portando la base clienti totale a oltre 2,9 milioni al 28 luglio 2026. Inoltre, il numero di clienti attivi è salito a quasi 1,5 milioni, con un aumento record del 74,5% su base annua.



XTB si sta evolvendo con successo in un'app di investimento universale. Questa trasformazione è particolarmente evidente nel comportamento dei clienti: l’83% dei nuovi utenti ora privilegia azioni, ETF o piani di investimento personali, mentre la dipendenza dalle operazioni con CFD sta gradualmente diminuendo.



Il valore degli asset dei clienti continua a crescere, superando gli 11,7 miliardi di euro alla fine di giugno 2026. La quota maggiore di tale importo era costituita da azioni per un valore di oltre 5,4 miliardi di euro e da ETF per un valore di quasi 4,7 miliardi di euro.

Condividi

```