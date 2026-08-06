easyJet, Apollo: si concretizza l'acquisizione da 5,7 miliardi di sterline dopo il passo indietro di Castlelake

(Teleborsa) - Dopo settimane di corteggiamenti e un susseguirsi di offerte e rilanci, si concretizza l'acquisizione di easyJet
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Dopo il passo indietro odierno da parte di Castlelake
, Apollo Global Management
ha infatti raggiunto un accordo per acquisire la compagnia low cost britannica a 7,15 sterline
per azione in contanti, valutazione che incorpora un premio dell'81% rispetto al prezzo di chiusura di 3,94 sterline del 28 maggio, ovvero l'ultimo giorno prima dell'inizio delle trattative, e per una valutazione complessiva di 5,7 miliardi di sterline
. In alternativa, gli azionisti di easyJet possono decidere di ricevere delle azioni Rollover non quotate
.
Si ricorda che tutta la vicenda è partita a inizio giugno quando il CdA di easyJet
, prendendo atto di quanto annunciato da Castlelake a fine maggio, aveva dichiarato di non aver avuto alcuna discussione con la società di investimento, né di aver ricevuto "alcuna proposta o contatto da parte sua", rivelando poi di aver respinto tre diverse offerte
presentate dalla stessa Castlelake di cui una 625 pence
definendola "opportunistica
" nonché una quarta concedendo tuttavia l'accesso a informazioni commerciali limitate
.
Nella prima settimana di luglio
, easyJet ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio con Castlelake
per un'offerta migliorata a 6,90 sterline per poi comunicare pochi giorni dopo di aver ricevuto una proposta dalla società di private equity Apollo Global Management
per 7,15 sterline per azione dichiarando che non intendeva "più raccomandare la proposta di Castlelake". E da qui fino ad arrivare ad oggi con la chiusura della vicenda.
Si ricorda infine che, poiché Apollo è un'entità statunitense, non può in realtà acquisire il pieno controllo di easyJet
in quanto quest'ultima opera secondo le normative britanniche ed europee che richiedono che la proprietà e il controllo di maggioranza sia in mano a soggetti residenti in tali aree.
Non è ancora chiaro cosa farà Apollo con la compagnia aerea: secondo quanto si legge su Bloomberg, tra le possibilità figurano la vendita di tutte o solo alcune attività e un potenziale riorientamento della rete per dare maggiore enfasi alle destinazioni turistiche.