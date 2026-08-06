Castlelake si ritira dalla corsa per l'acquisto di easyJat

(Teleborsa) - Alla vigilia della scadenza per la conferma o meno dell'offerta su easyJet , Castlelake si ritira dalla corsa per l'acquisizione dell'intero capitale della compagnia low cost britannica ed annuncia con una nota che "a seguito di un'attenta valutazione, non intende presentare un'offerta per easyJet".



Prendendo atto dell'offerta maggiorata presentata dalla concorrente Apollo e dell'accordo di principio raggiunto dal Board di easyJet con il fondo sui termini di una eventuale OPA, Castlelake ha deciso di non rilanciare rispetto ad un'offerta iniziale di 6,90 sterline per azione contro le 7,15 sterline offerte da Apollo.



"Castlelake - si sottolinea - apprezza molto il confronto costruttivo con il Board e il team dirigenziale di easyJet e desidera ringraziarli per il tempo e l'attenzione dedicati a questa potenziale transazione".



A seguito dell'annuncio, Castlelake si dice "vincolata dalle restrizioni contenute nella Regola 2.8 del Codice" e si impegna quindi a non presentare un'altra offerta per easyJet entro un determinato periodo di tempo, fatta eccezione per le seguenti circostanze: se interviene un nuovo accordo con il Board di easyJet; se terze parti (inclusa Apollo) annuciano la ferma intenzione di presentare un'offerta per easyJet; se easyJet effettua operazioni straordinarie o modifica le regole di acquisto delle azioni; se il Takeover Panel stabilisce che si è verificato un cambiamento sostanziale delle circostanze.





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