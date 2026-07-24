Londra: brillante l'andamento di easyJet
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia aerea low cost inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.
La tendenza ad una settimana di easyJet è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di easyJet, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,204 sterline. Primo supporto visto a 6,032. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,922.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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