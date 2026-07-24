Londra: brillante l'andamento di easyJet

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia aerea low cost inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.



La tendenza ad una settimana di easyJet è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di easyJet , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,204 sterline. Primo supporto visto a 6,032. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,922.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```