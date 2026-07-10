easyJet vola a Londra: offerta a sorpresa di Apollo spodesta rivale Castlelake

(Teleborsa) - Il titolo della compagnia low-cost britannica
vola alla Borsa di Londra dopo avere ricevuto una nuova offerta
dalla società di private equity Apollo Global Management
per 715 pence
per azione. La proposta di Apollo è circa il 3,6% superiore all’ultima offerta di Castlelake
, che lo scorso fine settimana aveva presentato un'offerta migliorata di 690 pence
per azione.
Dato che l'offerta di Apollo di 5,7 miliardi di sterline
è superiore, easyJet "non intende più raccomandare la proposta di Castlelake
", secondo un comunicato rilasciato venerdì. Per quanto riguarda l'offerta di Apollo, "i termini finanziari dell'offerta in contanti proposta sono a un livello tale da indurre la società a raccomandarla agli azionisti
di easyJet", si legge nella nota.
easyJet ha sottolineato che l’offerta di Apollo rappresenta un premio dell’81%
rispetto al prezzo azionario di 3,94 sterline del 28 maggio, l’ultimo giorno di contrattazione prima che l’interesse di Castlelake diventasse pubblico.
L'improvvisa entrata in gioco di Apollo segue diversi round di negoziazione tra easyJet e Castlelake
, che aveva continuamente aumentato la propria offerta per avviare i colloqui.
Apollo ha affermato che gli azionisti della compagnia aerea avranno la possibilità di convertire le proprie azioni
esistenti in una cosiddetta alternativa di "stub equity"
, attraverso la quale i fondi Apollo manterranno il loro investimento nella compagnia aerea.
Apollo ha anche dichiarato che si impegnerà a soddisfare la condizione necessaria affinché gli investitori esteri possano controllare
una compagnia aerea europea. La normativa prevede che le compagnie aeree siano controllate in maggioranza da un'entità europea
, un ostacolo che Castlelake aveva cercato di superare assumendo due dirigenti irlandesi del settore aereo.
Il titolo easyJet viaggia al momento in progresso di oltre il 13% a circa 665 pence, sui massimi da settembre 2021.