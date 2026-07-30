Sanofi: ricavi trimestrali salgono del 17,8%, al rialzo la guidance 2026

Gli Stati Uniti guidano la crescita.

(Teleborsa) - Sanofi ha riportato una crescita delle vendite del 17,8% a cambi costanti nel secondo trimestre 2026, con ricavi netti a 11.597 milioni di euro (+16,0% a cambi correnti), e un business EPS di 2,09 euro (+33,3% a cambi costanti). I lanci Pharma sono saliti del 48,3% a 1,3 miliardi di euro, trainati da Ayvakit, ALTUVIIIO e Sarclisa, mentre Dupixent è cresciuto del 37,6% a 5,2 miliardi, superando per la prima volta i 5 miliardi in un trimestre. In calo i vaccini (-4,7% a 1,1 miliardi), penalizzati da un elevato termine di confronto sui vaccini antinfluenzali.



Le spese in R&S sono salite a 2,2 miliardi (+17,9%), includendo costi da priorizzazioni della pipeline; le spese generali e di vendita sono cresciute a 2,5 miliardi (+9,0%), per acquisizioni recenti e oneri una tantum.



"Abbiamo registrato una crescita delle vendite a doppia cifra e una forte crescita del business EPS nel secondo trimestre, trainata dai lanci Pharma e da Dupixent, in crescita del 37,6%. Il business EPS è cresciuto del 33,3%, sostenuto da una gestione disciplinata dei costi", ha dichiarato Belén Garijo, CEO di Sanofi.



Sulla pipeline, il trimestre ha registrato sette approvazioni regolatorie e due esiti positivi di fase 3, a fronte dell'interruzione dei programmi clinici di itepekimab e balinatunfib. La società ha inoltre completato il buyback da 1 miliardo di euro.



Sulla guidance, Garijo ha annunciato una revisione al rialzo: "Le vendite sono ora attese crescere di circa il 10%, con il business EPS in crescita leggermente più rapida delle vendite a cambi costanti". Guardando al 2030, Dupixent è atteso raggiungere circa 25 miliardi di euro di vendite, con altri 10 miliardi dai lanci Pharma.



Per area geografica, gli Stati Uniti hanno trainato la crescita a 6.344 milioni di euro (+33,5%); l'Europa è salita dell'1,3% a 2.141 milioni; il Resto del Mondo del 3,7% a 3.112 milioni, con la Cina in calo del 4,9% a 676 milioni.

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