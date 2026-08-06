Banca Popolare di Fondi, l'utile semestrale scende a 2,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Popolare di Fondi ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile netto pari a 2,9 milioni di euro (vs 4,5 milioni nel primo semestre 2025) e un patrimonio netto pari a 89,5 milioni di euro. I dati di conto economico evidenziano un margine di intermediazione pari a 25 milioni di euro e un utile lordo pari a 4,1 milioni di euro.



La raccolta complessiva da clientela è pari a 1,5 miliardi di euro, di cui raccolta diretta pari a 1 miliardo e raccolta indiretta pari a 494 milioni. Gli impieghi alla clientela sono pari a 834 milioni di euro.



Al 30 giugno 2026 si registra un'eccedenza di oltre 750 punti base rispetto al requisito regolamentare (Overall Capital Requirement).

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