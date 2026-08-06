IEG migliora guidance 2026 nonostante impatto negativo del business nel Medio Oriente

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, chiude il primo semestre 2026 registrando ricavi pari a 162,8 milioni di euro, in aumento di 13,5 milioni (+9%) rispetto a 149,3 milioni registrati nel primo semestre 2025, per effetto principalmente della crescita degli eventi in portafoglio per circa 6,9 milioni e per il contributo apportato dalla variazione di perimetro per 5,5 milioni.



L'EBITDA Adjusted è pari a 47,8 milioni di euro, in miglioramento di 8,6 milioni (+22,0%), rispetto al 30 giugno 2025, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 39,2 milioni. L'Adjusted EBITDA margin è pari al 29,4%, rispetto al 26,2% del 30 giugno 2025 (+3,2 punti percentuali), riflette l'effetto di leva operativa generato sia dalla crescita dei ricavi che da un mix più favorevole.



L'EBIT Adjusted ammonta a 36,3 milioni di euro, in aumento di 7,2 milioni rispetto al primo semestre 2025, con un'incidenza sui ricavi pari al 22,3% rispetto al 19,5% del primo semestre 2025 (+2,8 punti percentuali). Il Gruppo chiude il periodo con un Utile pari a 22,7 milioni di euro, in aumento di 5,8 milioni, rispetto ai 16,9 milioni del 30 giugno 2025.



La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 è pari a 129,9 milioni di euro, rispetto a 90,4 milioni al 31 dicembre 2025. La componente monetaria ha assorbito risorse per 28,4 milioni, principalmente per effetto di investimenti e acquisizioni pari a 27,8 milioni e dell'erogazione di dividendi per 6,1 milioni, a fronte di una gestione corrente che ha generato risorse per 8,3 milioni. La componente non monetaria ha impegnato risorse per 11,1 milioni, per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione, dell'allungamento del contratto di affitto sottoscritto dalla controllata statunitense (a fronte di una favorevole rinegoziazione economica) e della rilevazione di una nuova put option.



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da IEG e la capacità del Gruppo di valorizzare il proprio modello di business, combinando crescita organica e sviluppo internazionale attraverso acquisizioni strategiche - ha commentato l'AD Corrado Peraboni - L'incremento dei ricavi è stato sostenuto dalla positiva performance degli eventi organizzati, che confermano la solidità dei nostri format sempre più internazionali e attrattivi per espositori e visitatori. A ciò si è aggiunto il contributo derivante dal consolidamento di Global Marketing Fairs S/A, organizzatrice di NIS - Nutri Ingredients Summit, acquisita nel marzo 2026, oltre ai risultati delle prime edizioni realizzate sotto la gestione IEG di Venditalia - The Vending Expo, acquisita nell'ottobre 2024, e di Fenagra – Feira Internacional da Agroindustria, acquisita nell'aprile 2025. Il semestre ha evidenziato anche un significativo miglioramento della marginalità, confermando la creazione di valore da parte del Gruppo attraverso la crescita dei volumi e l'integrazione delle nuove manifestazioni nel portafoglio".



IEG prevede di attestare i propri risultati complessivamente al di sopra degli obiettivi originariamente definiti per l'esercizio in corso, nonostante il perdurare delle tensioni nell'area del Golfo. La situazione medio orientale ha indotto il management a rinviare la seconda edizione di My Plant & Garden Middle East al 2027 mentre sono al momento confermati, sebbene con target più contenuti, lo svolgimento dell'evento Dubai Muscle Show e dell'evento in JV con Informa Market JGT (Jewelery, Gems & Technologies). La società rivede comunque al rialzo la guidance per l'esercizio 2026, fissando i nuovi range di riferimento in 293-298 milioni di euro per i ricavi, in 80-83 milioni di euro per l'EBITDA. Si prevede anche un incremento della Posizione Finanziaria Netta, attesa in un range di 85-95 milioni di euro. La prevedibile variazione nella PFN è minimamente riconducibile alla crescita dell'indebitamento monetario (effetto degli esborsi legati ad acquisizioni e leggero incremento degli investimenti) mentre sono significative le variazioni nelle componenti non monetarie del debito riconducibili a variazioni contrattuali nei lease di immobili funzionali al business, alla iscrizione di put options ed altre componenti.

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