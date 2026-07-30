Prada: nel primo semestre ricavi a 3,05 miliardi, contributo Versace a 305 milioni

(Teleborsa) - Prada, società italiana del lusso quotata ad Hong Kong, ha chiuso il primo semestre con ricavi netti a 3.048 milioni di euro, in crescita del 16% su base annua (+5% organica, esclusa Versace), e un secondo trimestre in accelerazione al +7% organico. Le vendite retail si sono attestate a 2.633 milioni di euro (+12%, +3% organico), con il secondo trimestre rafforzatosi al +5% organico nonostante il maggiore impatto del conflitto in Medio Oriente.



Il brand Prada ha mostrato una performance solida, con vendite retail a +3% su anno e un'ulteriore accelerazione nel Q2 al +6%, trainata da vendite like-for-like a prezzo pieno. Miu Miu ha registrato vendite retail a +3%, con il secondo trimestre in linea con il primo nonostante una maggiore esposizione al Medio Oriente e un confronto sfidante con il +40% del Q2 2025. Tutte le regioni, ad eccezione del Medio Oriente, hanno mostrato miglioramenti trimestre su trimestre, con particolare forza in Americhe, Giappone e area Asia-Pacifico. Versace ha contribuito al semestre con ricavi netti per 305 milioni di euro, in linea con le attese.



Il margine EBIT rettificato si è attestato al 17,4% (530 milioni di euro), includendo l'effetto Versace e del cambio, mentre risulta stabile su base organica rispetto al 22,6% del primo semestre 2025. Il gruppo mantiene una solida generazione di cassa, con una posizione di debito netto di 693 milioni di euro.



"In uno scenario geopolitico e macroeconomico che è rimasto turbolento, abbiamo continuato a eseguire con rigore. Il nostro impegno verso i più alti standard di eccellenza del prodotto ci ha permesso di raggiungere 22 trimestri consecutivi di crescita organica ininterrotta", ha dichiarato Patrizio Bertelli, Chairman ed Executive Director di Prada Group. Il CEO Andrea Guerra ha aggiunto: "Chiudiamo i primi sei mesi dell'anno con risultati solidi, accelerando nel secondo trimestre su un primo trimestre già positivo", sottolineando come l'arrivo di Pieter Mulier in Versace segni "l'inizio del nuovo percorso creativo del brand."

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