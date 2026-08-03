Beiersdorf taglia guidance 2026 e lancia nuovo piano di turnaround per Nivea

(Teleborsa) - Il board di Beiersdorf , colosso tedesco che crea prodotti per la cura della pelle e della persona, ha deliberato di rivedere al ribasso le proprie previsioni per l'intero anno 2026, alla luce del persistente contesto di mercato difficile e di una ripresa del brand Nivea più lenta del previsto.



Per il 2026, Beiersdorf prevede ora un calo delle vendite organiche in una percentuale "low-single digit" sia per il segmento Consumer Business che per il Gruppo (precedentemente: vendite organiche stabili o in leggera crescita); per il segmento tesa Business, le previsioni precedenti (vendite organiche stabili o in leggera crescita) sono confermate. Per quanto riguarda il margine EBIT al netto dei fattori straordinari, Beiersdorf prevede ora almeno l'11,8% (precedentemente: leggermente inferiore al livello dell'anno precedente, che è stato del 14%).



Il board ha deciso di avviare la fase successiva del programma per stimolare la crescita di Nivea a livello globale. Questa seconda fase si concentrerà sul rilancio della crescita in tutte le categorie, sull'incremento dei volumi e della penetrazione attraverso l'accessibilità e sul pieno sfruttamento della rilevanza locale di Nivea. Con queste misure, Beiersdorf prevede di tornare alla crescita entro i prossimi 18 mesi. A supporto della corretta attuazione di queste priorità strategiche, ha deciso di effettuare ulteriori investimenti in attività rivolte al consumatore. Nel contesto di una continua inflazione dei costi dei beni venduti, influenzata anche dalla crisi in Medio Oriente, questi investimenti avranno un impatto negativo sul margine EBIT per l'esercizio in corso.



Beiersdorf prevede di tornare alla crescita del fatturato nel 2027, con una stabilizzazione del margine EBIT. A partire dal 2028, l'azienda prevede di tornare a una crescita redditizia con un fatturato superiore alla media di mercato e un costante miglioramento del margine EBIT.



Per quanto riguarda i risultati finanziari del secondo trimestre 2026, il fatturato netto di Beiersdorf è diminuito del 3,3% a livello organico nel segmento Consumer e del 2,3% a livello di Gruppo; il fatturato netto del segmento tesa è cresciuto del 2,5% su base organica. Di conseguenza, nel primo semestre del 2026 il fatturato netto del Gruppo nel suo complesso è diminuito del 3,5% su base organica, attestandosi a 4.952 milioni di euro. Sempre nel primo semestre, il margine EBIT, al netto di fattori straordinari, si è attestato al 15,5% nel Gruppo nel suo complesso.

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