Invito all'acquisto per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Bene il gruppo bancario britannico, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dell'1,41%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 1,149 sterline, con stop loss individuato a livello 1,105 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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