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Londra: rally per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rally per Airtel Africa
Ottima performance per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che scambia in rialzo del 4,37%.
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