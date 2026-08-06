Londra: exploit di Admiral Group

(Teleborsa) - Brilla la società assicurativa , che passa di mano con un aumento del 4,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Admiral Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Admiral Group rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 39,32 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,52. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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