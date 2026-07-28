Londra: brillante l'andamento di Admiral Group

(Teleborsa) - Avanza la società assicurativa , che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Admiral Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Admiral Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 37,42 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 36,55. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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