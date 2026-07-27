Milano 14:15
52.092 +0,56%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:15
10.792 +0,52%
Francoforte 14:15
25.493 +1,57%

Londra: exploit di Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Londra: exploit di Mondi
Seduta decisamente positiva per il fornitore di carta e imballaggi, che tratta in rialzo del 4,20%.
Condividi
```