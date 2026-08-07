Londra: risultato positivo per Admiral Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società assicurativa , che lievita dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Admiral Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,13%, rispetto a +0,5% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Admiral Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,08 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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