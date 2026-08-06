Parigi: positiva la giornata per Kering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso , in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo del colosso del lusso confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 293,9 Euro con primo supporto visto a 286,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 282,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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