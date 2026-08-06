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Tritax Big Box Reit, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Tritax Big Box Reit, scendono le quotazioni a Londra
Ribasso per Tritax Big Box Reit, che tratta in perdita del 4,31% sui valori precedenti.
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