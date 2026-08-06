Crolla a Londra Tritax Big Box Reit
(Teleborsa) - Ribasso per Tritax Big Box Reit, che passa di mano in perdita del 4,31%.
Lo scenario su base settimanale di Tritax Big Box Reit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,666 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,624. L'equilibrata forza rialzista di Tritax Big Box Reit è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,708.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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