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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un misero +0,31%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6203. Supporto a 0,6175. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6231.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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