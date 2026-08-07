Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un misero +0,31%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6203. Supporto a 0,6175. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6231.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)