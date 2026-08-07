Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Affonda sul mercato l'Hang Seng Index, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,61%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25.838,9. Primo supporto a 25.327,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25.157,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)