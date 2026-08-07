Atlassian svetta al Nasdaq dopo trimestre che batte le attese e analisti positivi per software enterprise

Per BofA ora è Buy con TP a 175 dollari

(Teleborsa) - Le azioni Atlassian svettano in double-digit al Nasdaq (al momento oltre +30%) dopo che il produttore di software enterprise con sede a San Francisco ha registrato ricavi nel quarto trimestre 2026 pari a 1,77 miliardi di dollari, in aumento del 28% su base annua e superiore al consensus degli analisti di 1,66 miliardi di dollari. I ricavi cloud sono cresciuti del 31% su base annua a 1,21 miliardi di dollari e rappresentano ora il 68,7% dei ricavi totali.



L'utile netto è stato di 473 milioni, rispetto a un utile netto di 259 milioni del pari periodo 2025. L'utile netto per azione diluita si è attestato a 1,87 dollari, dai 0,98 dollari del 4Q2025, battendo il consensus fermo a 1,50 dollari.



Le aziende di software enterprise sono stati tra i titoli più penalizzati dell’anno, a causa dei timori che l’intelligenza artificiale potesse soppiantare i tradizionali strumenti di collaborazione e produttività. I numeri di Atlassian, però, sembrano smentire questa tesi, come peraltro sostenuto da un report di HSBC che sostiene che tali aziende "non saranno minacciate dall’AI" e che le valutazioni ai minimi storici rappresentavano un’opportunità di acquisto.



In scia ai risultati Bank of America ha promosso Atlassian a Buy da Neutral e ha alzato il prezzo obiettivo a 175 dollari da 105 dollari, (+67%), affermando che la società di San Francisco era diventata "un beneficiario dell’AI piuttosto che una vittima dell’AI". La banca ha evidenziato in particolare il Teamwork Graph dell’azienda come un asset AI differenziato che i concorrenti farebbero fatica a replicare rapidamente.



Dal canto suo Mizuho ha scritto che la "crescita dei ricavi del 28% ha stracciato le stime di mercato del 20%, la crescita core del Cloud ha accelerato, e il grande rischio legato alle previsioni iniziali di crescita per l’anno fiscale 2027 è stato ridimensionato e si è rivelato migliore delle attese". La cosa migliore, ha aggiunto il broker è che il "CEO sta acquistando 250 milioni di dollari di azioni e i nuovi prodotti legati all’AI stanno guadagnando seria trazione".





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