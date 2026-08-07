Milano
7-ago
53.717
+0,06%
Nasdaq
7-ago
29.722
+1,19%
Dow Jones
7-ago
54.037
+0,28%
Londra
7-ago
10.901
+0,31%
Francoforte
7-ago
26.319
+0,69%
Sabato 8 Agosto 2026, ore 00.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,06%)
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,06%)
Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.717,19 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2026 - 17.39
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 53.717,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,18%)
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,81%
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,06%
Altre notizie
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,95%
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -2,59% alle 16:00
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,07%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,1%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%
Guide
AI al posto del consulente finanziario: cosa può fare, quali rischi ci sono e quando serve
Usare l’intelligenza artificiale al posto del consulente finanziario significa affidare a un software una parte del processo che porta a scegliere, confrontare o gestire investimenti.
leggi tutto