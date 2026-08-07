Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,06%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.717,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,06%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 53.717,19 punti.
Condividi
```