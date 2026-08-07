Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,17%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.714,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,17%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 8.714,93 punti.
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