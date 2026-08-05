Milano 17:35
53.447 -0,18%
Nasdaq 20:26
29.652 -0,27%
Dow Jones 20:26
54.540 +0,84%
Londra 17:35
10.888 +0,08%
Francoforte 17:35
26.126 -0,29%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,18%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 53.446,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,18%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 53.446,8 punti.
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