Borsa: Londra, apertura +0,64%

Milano 14:04
52.180 +0,73%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:04
10.805 +0,64%
Francoforte 14:04
25.535 +1,74%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,64% a quota 10.805,39 dopo l'apertura.
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