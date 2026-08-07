Milano 7-ago
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Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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Borsa: Rally per Shanghai (+2,04%)

L'Indice della Borsa di Shanghai apre a 3.900,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai (+2,04%)
Ottima performance per l'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un forte guadagno del 2,04%, a quota 3.900,35 in apertura.
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