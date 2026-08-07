Fed, Trump tenta di nuovo di licenziare la governatrice Lisa Cook

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta "valutando" la possibilità di licenziare Lisa Cook, governatrice del Consiglio della Federal Reserve. Lo ha dichiarato questa settimana la Casa Bianca, rilanciando il tentativo che era stato bloccato dalla Corte Suprema a giugno.



Il consigliere presidenziale della Casa Bianca, Dan Scavino, in una lettera a Cook datata mercoledì, ha affermato che ci sono "motivi sufficienti per credere che lei abbia rilasciato dichiarazioni false su uno o più contratti di mutuo".



Sarebbero pertanto le stesse accuse che Trump e i suoi alleati avevano mosso quando, lo scorso anno, tentò per la prima volta di licenziare Cook dalla banca centrale. Cook negò le accuse e intentò una causa per contestare il suo licenziamento.



Un tribunale federale bloccò a Trump il licenziamento di Cook in attesa della sentenza. La Corte Suprema, con una decisione di 5 voti a 4, a fine giugno, confermò tale decisione, respingendo il ricorso del presidente.



Tuttavia, il Presidente della Corte Suprema John Roberts osservò che la decisione della Corte non impediva a Trump di tentare nuovamente di rimuovere la Cook per le accuse di frode ipotecaria.



L'avvocato della Cook, Abbe Lowell, ha dichiarato a CNBC che le accuse "sono infondate oggi come lo erano un anno fa, quando il presidente Trump tentò di rimuovere la governatrice Cook e di interferire con l'indipendenza della Federal Reserve".

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