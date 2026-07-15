In calo Milano e le altre borse europee

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee
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Focus sull'agenda macro
che vede frenare, a sorpresa, la produzione industriale dell'Eurozona
a maggio. Secondo quanto riportato dall'Eurostat
, l'output è calato dello 0,2% su base mensile
dopo il +0,3% di marzo (dato rivisto da +0,1%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,3%. Su base annua la produzione è scesa dell'1,2%
rispetto al +0,4% del mese precedente e al -0,5% stimato dal consensus.
Parallelamente, il sentiment continua a beneficiare dei nuovi riscontri positivi dal settore tecnologico
dopo che ASML Holding
ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato annuo
per la seconda volta quest'anno, oltre che dei dati di ieri sui prezzi al consumo USA che stanno spingendo gli operatori a ridimensionare le proprie aspettative su possibili rialzi dei tassi nel breve termine.
Sono attese ulteriori indicazioni dalla nuova testimonianza del presidente della Fed, Kevin Warsh
, oggi al Senato, e dagli interventi del numero uno della Fed di New York, John Williams
, e della governatrice Lisa Cook
.
Infine, sullo sfondo, nonostante le incertezze e le persistenti tensioni in Medio Oriente, gli operatori osservano che i prezzi del petrolio
rimangono ben al di sotto dei massimi
raggiunti all'inizio del conflitto.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,77%), raggiunge 79,95 dollari per barile.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,92%. Nello scenario borsistico europeo
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dello 0,87%, fiacca Londra
, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%, e discesa modesta per Parigi
, che cede un piccolo -0,31%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,57% sul FTSE MIB
, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 55.218 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,49%); con analoga direzione, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,56%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Nexi
(+2,29%), Stellantis
(+2,10%), Tenaris
(+0,86%) e Mediobanca
(+0,77%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Lottomatica
, che ottiene -2,47%. Inwit
scende dell'1,65%.
Pensosa Generali Assicurazioni
, con un calo frazionale dell'1,43%.
Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,42%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ariston Holding
(+3,55%), Cembre
(+2,56%), Technoprobe
(+1,90%) e Comer Industries
(+0,87%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT
, che ottiene -3,45%.
Calo deciso per BFF Bank
, che segna un -2,9%.
Sotto pressione RCS
, con un forte ribasso dell'1,98%.
Soffre GVS
, che evidenzia una perdita dell'1,97%.