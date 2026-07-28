USA, indice manifatturiero Fed Richmond di luglio migliora meno delle attese a 5 punti
(Teleborsa) - Migliora a luglio l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto è salito a 5 punti dai 4 di giugno ma contro i 7 punti delle aspettative.
Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un miglioramento anche della componente delle consegne, aumentata a 8 punti dai 4 del mese precedente (rivisto da 3), mentre quella dei servizi ha virato in negativo a -3 dal valore nullo di giugno (rivisto da -1).
(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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