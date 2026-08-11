Wall Street prosegue debole in attesa di nuovi spunti

(Teleborsa) - Wall Street prosegue debole
, con il Dow Jones
che sosta intorno alla parità attestandosi a 53.891 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,23%, scambiando a 7.735 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,34%); come pure, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,46%). Energia
(+0,92%), beni industriali
(+0,67%) e utilities
(+0,61%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-1,25%), beni di consumo secondari
(-0,79%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,49%).
Gli investitori guardano con attenzione alle notizie provenienti dal Medio Oriente
, che portano anche ad un andamento molto volatile del petrolio
. Segnali incoraggianti
arrivano dal Pakistan, con il ministro della Difesa Khawaja Asif che ha affermato che Stati Uniti e Iran sono "vicini a una sorta di accordo" sullo Stretto di Hormuz
, nonostante entrambe le parti sembrino aver irrigidito le proprie posizioni.
Sul fronte macro, tra domani e giovedì sono attesi i dati sull’inflazione
dei prezzi al consumo
e alla produzione
di luglio, che potrebbero fornire indizi preziosi per il percorso dei tassi d’interesse
della Federal Reserve
, guidata da Kevin Warsh. Intanto, l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR) ha comunicato
che le vendite di case esistenti
negli Stati Uniti hanno registrato a luglio
un calo dell'1,7% su base mensile, a fronte della flessione dell'1,4% di giugno (rivisto da -2,4%). Su base annua invece le vendite sono aumentate dello 0,7%.
Dal lato equity, Cardinal Health
ha chiuso
il quarto trimestre
con un fatturato in crescita a 63,7 miliardi di dollari ma che ha deluso il consensus. Intel
ha aumentato
a 20 miliardi di dollari la size dell'offerta pubblica di azioni
ordinarie, 5 miliardi in più rispetto all'obiettivo prefissato al momento dell'annuncio dell'operazione lunedì mattina. La società di mining di Bitcoin che vende capacità di data center per l'intelligenza artificiale, Riot Platforms
ha siglato un accordo ventennale da 9 miliardi
con un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale all'avanguardia, che secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda sarebbe Anthropic
.
Secondo un nuovo rapporto trimestrale sul debito delle famiglie
pubblicato dalla Federal Reserve Bank di New York
, i saldi delle carte di credito
sono in aumento a metà del 2026 di 21 miliardi di dollari nel secondo trimestre, raggiungendo un totale di 1.260 miliardi (1,7% rispetto al trimestre precedente), avvicinandosi al massimo storico di 1.280 miliardi registrato lo scorso anno. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Home Depot
(+1,49%), IBM
(+1,00%), Caterpillar
(+0,91%) e American Express
(+0,91%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Honeywell International
, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.
Scivola Nike
, con un netto svantaggio del 2,86%.
In rosso Amazon
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.
Spicca la prestazione negativa di Alphabet
, che scende del 2,30%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Axon Enterprise
(+6,31%), MercadoLibre
(+5,54%), ASML Holding
(+3,26%) e KLA-Tencor
(+3,14%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su AppLovin
, che ottiene -5,29%.
Pessima performance per Datadog
, che registra un ribasso del 3,94%. Honeywell International
scende del 3,44%.
Calo deciso per Adobe Systems
, che segna un -2,78%.