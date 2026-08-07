Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte , che avanza bene del 2,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Boerse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,28%, rispetto a +2,94% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 277,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 271,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 282,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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