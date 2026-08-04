Orientamento rialzista per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Prepotente rialzo per la società che gestisce la borsa di Francoforte, parte del DAX, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,79% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 267 Euro, con stop loss individuato a quota 253,3 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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