Orientamento rialzista per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Prepotente rialzo per la società che gestisce la borsa di Francoforte , parte del DAX , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,79% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 267 Euro, con stop loss individuato a quota 253,3 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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