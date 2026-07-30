Francoforte: andamento negativo per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Sottotono la società che gestisce la borsa di Francoforte, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Boerse rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 268,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 264. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 273,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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