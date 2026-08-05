Ducati, Mimit autorizza Accordo di sviluppo da 121 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato Invitalia alla sottoscrizione di un Accordo di sviluppo proposto da Ducati per un programma di investimento industriale del valore complessivo di 121 milioni di euro, a fronte di un contributo governativo di 33 milioni di euro.



Il programma, denominato "Ducati Raise the Bar", prevede un piano di investimento tecnologico e industriale focalizzato sullo sviluppo di competenze specializzate. Al centro del progetto figurano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per oltre 99 milioni di euro, destinate all'ampliamento della gamma prodotti con tecnologie innovative e sostenibili e all'evoluzione dei processi produttivi.



L'iniziativa beneficerà di agevolazioni a fondo perduto pari a 33,5 milioni di euro, erogate dal Mimit per le attività di ricerca e sviluppo.



L'obiettivo è consolidare la competitività globale di Ducati nel lungo periodo, confermandone il ruolo di protagonista nel panorama motociclistico internazionale e generando valore per la Motor Valley e per l'intera filiera industriale italiana. L'intervento riconosce inoltre il valore strategico del progetto per l'Emilia-Romagna nello sviluppo di competenze tecnologiche avanzate e nella crescita professionale del settore.

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