Marcinelle, Meloni: "8 agosto Giornata europea per le vittime sul lavoro"

(Teleborsa) - Alla vigilia della cerimonia per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato in un videomessaggio inviato all'evento di Fdi-Ecr che l'8 agosto sarà presto proclamata "Giornata europea per le vittime sul lavoro". "Una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l'impegno per garantire condizioni eque ai lavoratori, per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti", ha dichiarato. "Per noi, il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta traffici criminali è indegno del modello sociale europeo".



Meloni ha definito Marcinelle "una tragedia che rimarrà per sempre nella memoria collettiva, italiana ed europea", ma anche "il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle Nazioni che li hanno accolti. Una grande storia, fatta di rispetto, regole, integrazione. Ma, soprattutto, di duro lavoro e tanto sacrificio". La premier ha ricordato che ogni 8 agosto l'Italia onora questa storia "grazie alla determinazione di un patriota come Mirko Tremaglia", che 25 anni fa istituì la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", citando le parole pronunciate da Tremaglia nella sua prima visita ufficiale alla miniera: Marcinelle "rappresenta il simbolo della sofferenza, della fatica, del sangue versato sul lavoro dagli italiani nel mondo e dai loro fratelli europei".



"Diritti e doveri. Regole e lavoro. Sacrificio e dedizione. Marcinelle rappresenta tutto questo, e io sono orgogliosa che anche le Istituzioni europee abbiano deciso di riconoscere a questa storia la dignità che merita", ha aggiunto Meloni, ringraziando il presidente Brunetta, che ha lanciato la proposta della giornata europea, la vicepresidente Sberna e la relatrice Gemma per il lavoro svolto, oltre a Carlo Fidanza per aver promosso l'iniziativa.

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