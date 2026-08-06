Appuntamenti macroeconomici del 6 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 06/08/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 3,4%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso 1%; preced. 1,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,6%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 45,85K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 197K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 1,8%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 3,4%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 30 Mld piedi cubi; preced. 28 Mld piedi cubi)
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