MPS, margine d'interesse stabile a 2,1 miliardi, l'utile netto semestrale a oltre 1,1 miliardi

Ulteriore miglioramento della redditività del core business

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2026 il Gruppo MPS ha realizzato ricavi complessivi per 4.024 mln di euro, in crescita rispetto ai 3.866 mln di euro del primo semestre 2025 (+4,1%, pari a +158,1 mln di euro).



Il margine di interesse al 30 giugno 2026 è risultato pari a 2.097 mln di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 2.091 mln di euro dello stesso periodo del 2025.



Le commissioni nette sono risultate pari a 1.288 mln di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,6%, pari a +44,5 mln di euro), grazie alla crescita del comparto delle attività di gestione/intermediazione e consulenza (+5,4%, pari a +42,6 mln di euro) che ha beneficiato sia di maggiori proventi legati all’operatività CIB, sia di maggiori proventi legati alla gestione del risparmio (maggiori flussi collocati alla clientela e crescita dei volumi medi gestiti); sostanzialmente stabili le commissioni sull’attività bancaria commerciale (+0,2%, pari a +1,1 mln di euro).



Il risultato operativo netto è pari a 2.008 mln di euro e in crescita del 8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il contributo del secondo trimestre è pari a 1.060 mln di euro e si pone in crescita del 11,8% (pari a 112,3 mln di euro).



L'utile di periodo di pertinenza della Capogruppo ante PPA ammonta a 1.241 mln di euro, con un contributo del secondo trimestre di 656 mln di euro, in aumento rispetto al contributo del trimestre precedente pari a 585 mln di euro (+70,4 mln di euro, +12,0%).



Considerando gli effetti netti della Purchase Price Allocation, pari a -123 mln di euro, l'utile di periodo di pertinenza della Capogruppo ammonta a 1.118 mln di euro, con un contributo del secondo trimestre pari a 610 mln di euro (+103 mln di euro rispetto al trimestre precedente, corrispondenti al +20,2%).



Al 30 giugno 2026 i volumi di raccolta complessiva sono risultati pari a 371,3 mld di euro, in crescita del 3,0% (pari a +10,7 mld di euro; +11,8 mld di euro escludendo gli effetti della cessione di MP Banque) rispetto al 31 marzo 2026, trainati dalla raccolta indiretta (+8,6 mld di euro); in crescita anche la raccolta diretta (+2,1 mld di euro).



Gli impieghi lordi performing, pari a 131,4 mld di euro, sono risultati in crescita rispetto al 31 marzo 2026 (+1,8%), e in crescita del +3,1% rispetto a dicembre 2025.



Al 30 giugno 2026 il patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi risulta pari a 28,7 mld di euro, che si confronta con i 30,7 mld di euro al 31 marzo 2026; la differenza (pari a -2,0 mld di euro) è dovuta al combinato effetto del pagamento, nel mese di maggio, del dividendo 2025 per un importo pari a 2,6 mld di euro e dell’utile registrato nel secondo trimestre.



Infine, per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 giugno 2026 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato a 16,3% (rispetto al 15,9% del 31 marzo 2026 e al 16,2% del 31 dicembre 2025) e il Total Capital Ratio è risultato pari a 18,3% (rispetto al 17,9% del 31 marzo 2026 e al 18,4% del 31 dicembre 2025). Tali valori non includono gli utili di periodo, prevedendo un dividend pay-out fino al 100% dell’utile netto del Gruppo MPS.

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