HSBC, utili oltre le attese nel primo semestre e annuncia buy back fino a 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - HSBC ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi aumentati dell'11% annuo a 37,7 miliardi di dollari.



Il margine di interesse netto è salito di 1,4 miliardi di dollari rispetto al primo semestre 2025, principalmente grazie alla crescita dei depositi e ai benefici derivanti dal reinvestimento della propria copertura strutturale a rendimenti più elevati.



L'utile ante imposte è cresciuto del 23% a 19,5 miliardi, superando anche le attese. Tale aumento riflette principalmente un effetto positivo netto su base annua di 2,2 miliardi di dollari derivante da voci straordinarie. L'incremento riflette anche la crescita del margine di interesse netto bancario e maggiori commissioni e altri ricavi, principalmente nel settore Wealth and Wholesale Transaction Banking.



Queste dinamiche sono state parzialmente assorbite da maggiori perdite su crediti previste e altri oneri per deterioramento del credito e da un aumento pianificato delle spese operative.



L'utile netto, pari a 15,3 miliardi di dollari, è aumentato anch'esso del 23%.



Per l'esercizio 2026 la società prevede ora un margine di interesse netto del settore bancario di almeno 46 miliardi di dollari e di mantenere il coefficiente patrimoniale CET1 entro l'obiettivo a medio termine, compreso tra il 14% e il 14,5%.



Infine, la società, tra l'altro, intende avviare un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1 miliardo di dollari, che prevede di completare entro la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2026.





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