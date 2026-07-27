Mare Group, Alantra alza target price a 8,3 euro dopo acquisizione CTMAVIO

(Teleborsa) - Alantra
conferma la raccomandazione "Buy" su Mare Group
e alza il target price a 8,3 euro per azione (dal precedente 7,8 euro, dopo l'annuncio dell'acquisizione
del 100% di CTMAVIO
, operatore della manifattura di precisione per motori, velivoli e droni in ambito aeronautico e aerospaziale.
Il nuovo prezzo obiettivo - scrivono gli analisti nella nota - "implica un potenziale di rialzo dell'87%, supportato da un profilo di utili più solido e da un'offerta di UAV interna significativamente più ampia".
Alantra aggiorna la sua valutazione per "riflettere stime più elevate e multipli più solidi rispetto ai concorrenti". Dato il contributo limitato di CTMAVIO al 2026 (la chiusura dell'operazione è prevista entro il 15 novembre 2026, previa approvazione di Golden Power), gli esperti spostano l'analisi dei multipli al FY27E-28E, che "meglio cattura l'impatto sugli utili dell'intero anno e l'espansione di capacità pianificata".
Gli analisti prevedono ricavi per 10 milioni di euro nell'esercizio 2027 e una crescita a due cifre basse successivamente, escludendo
i potenziali ordini di droni rilevanti. L'EBITDA margin è atteso superiore al 30% con oneri inferiori all'EBITDA principalmente dovuti ad ammortamenti e interessi IFRS 16, ammortamenti e svalutazioni per investimenti di espansione e un profilo di indebitamento leggermente più elevato. Alantra aumenta i ricavi per gli esercizi 2027-2028 del 9%, l'EBITDA rettificato del 14% e l'utile per azione del 12% in media, inclusa la diluizione dovuta a 0,54 milioni di nuove azioni.
L'esercizio 2026 riflette un prelievo di cassa di 6 milioni, un aumento di 3 milioni del capitale accantonato e maggiori contratti di leasing, mentre il 2027 include 2 milioni di investimenti in conto capitale per l'espansione.